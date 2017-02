VIDEO - AS Monaco zegeviert in topper en verstevigt koppositie

Tot voor dit weekeinde ging AS Monaco samen met OGC Nice aan kop in de Franse Ligue 1. In het onderlinge treffen afgelopen zaterdag in Stade Louis II trokken de Monegasken aan het langste eind en wonnen met 3-0. Door de overwinning gaan Les Rouges et Blancs alleen aan de leiding in de Franse competitie, terwijl Nice tijdelijk een pas op de plaats moet maken.