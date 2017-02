Wonderkind Gabriel Jesus opnieuw goud waard voor Manchester City

Manchester City heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de top van de Premier League. Het team van Josep Guardiola rekende voor eigen publiek ternauwernood af met degradatiekandidaat Swansea City en stijgt naar de derde plaats in de hoogste Engelse afdeling: 2-1. Door de zege passeert City op de ranglijst zowel Liverpool als Arsenal en nadert het nummer twee Tottenham Hotspur tot op één punt. Koploper Chelsea is voorlopig nog wel uit zicht; de Londenaren hebben een voorsprong van liefst tien punten op the Citizens.

Gabriel Jesus luisterde zijn basisdebuut voor City midweeks tegen West Ham United op met een doelpunt en het Braziliaanse wonderkind was tegen Swansea andermaal van grote waarde. De zomeraankoop kreeg in de punt van de aanval opnieuw de voorkeur boven Sergio Agüero en had slechts elf minuten nodig om het net te laten bollen. Na goed voorbereidend werk van David Silva wist de defensie van de bezoekers het leder niet goed weg te krijgen, waarna Jesus er als de kippen bij was om van dichtbij af te drukken.

Het was voor City de beloning voor een uiterst dominante eerste helft. Guardiola zag zijn manschappen de kansen aaneenrijgen, maar de thuisploeg liet na om reeds vroegtijdig een beslissing aan te brengen in het duel. Jesus kwam net tekort om een voorzet van Raheem Sterling binnen te lopen, Yaya Touré stuitte tot tweemaal toe op doelman Lukasz Fabianski en ook Kevin De Bruyne was ongelukkig in de afwerking.

Swansea won drie van zijn laatste vier competitiewedstrijden, maar het elftal van Paul Clement kwam er in het eerste bedrijf niet aan te pas in het Etihad Stadium. Toch waren the Swans vlak na rust dicht bij de gelijkmaker via Gylfi Sigurdsson. De vrije trap van de middenvelder werd echter op fraaie wijze uit het doel geranseld door Willy Caballero, die even later goed weg kwam toen een kopbal van Alfie Mawson rakelings naast zeilde.

Clement zag zijn equipe een stuk beter voor de dag komen in de tweede helft en bracht voorts Luciano Narsingh binnen de lijnen. City wist nauwelijks meer tot uitgespeelde kansen te komen en Guardiola reageerde op de wissel van zijn collega door De Bruyne naar de kant te halen ten faveure van verdediger Pablo Zabaleta. Swansea voerde de druk verder op en kreeg negen minuten voor tijd eindelijk loon naar werken. Narsingh bracht de bal tot aan Sigurdsson, waarna de IJslander de trekker succesvol overhaalde en de gasten zo alsnog een punt leek te gaan bezorgen. Jesus besliste in de blessuretijd echter toch nog anders. De negentienjarige spits vond in eerste instantie Fabianski op zijn weg, maar bezorgde City in de rebound uiteindelijk alsnog de winst.