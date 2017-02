PEC Zwolle klimt voorlopig uit gevarenzone na zege in Rotterdam

Op bezoek bij Sparta Rotterdam heeft PEC Zwolle een broodnodige zege geboekt. De ploeg van trainer Ron Jans won op Het Kasteel met 2-3 en heeft de degradatiezone daardoor verlaten. Ouasim Bouy, afgelopen week opnieuw gehuurd van Juventus, was van grote waarde voor de Blauwvingers.

Jans had Bouy in het centrum van de verdediging geposteerd en de huurling van Juventus straalde vanaf het eerste fluitsignaal rust uit in de defensie van PEC Zwolle. Sparta begon voortvarend aan het duel en zette de bezoekers direct onder druk. Naarmate de eerste helft vorderde, zakten de Rotterdammers echter terug. Gevolg was dat vooral de bezoekers in het eerste bedrijf wat kansen kregen, onder meer via Danny Holla, die een vrije trap via Sparta-doelman Roy Kortsmit op de paal zag belanden.

Al snel in de tweede helft bracht Queensy Menig de Zwollenaren aan de leiding. Django Warmerdam stuurde de buitenspeler richting Kortsmit, die door Menig met een handige passeerbeweging omspeeld werd en de bal vervolgens in het lege doel schoof. Enkele minuten later leverde Ivan Calero op het middenveld de bal in, waarna Nicolai Brock-Madsen werd gelanceerd. Oog in oog met Kortsmit schoof de spits de bal koeltjes in het doel.

Sparta zocht in de slotfase nog naar de aansluitingstreffer en kwam nog in een overtalsituatie, doordat Bart Schenkeveld na zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Enkele minuten voor tijd kopte Erik Israelsson echter de derde Zwolse treffer binnen. Mathias Pogba bracht Sparta op het allerlaatste moment nog terug in de wedstrijd, met twee doelpunten. Dichterbij dan 2-3 kwamen de Rotterdammers echter niet meer. Door de overwinning stijgt PEC Zwolle naar de dertiende plaats, met een voorsprong van drie punten op de zestiende plaats. Het steekt ook Sparta voorbij, dat inmiddels op moet gaan passen. De Rotterdammers hebben nog maar één punt voorsprong op de degradatiezone.