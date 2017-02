Feyenoord gaat in laatste kwartier voorbij FC Twente

Feyenoord heeft geen fout gemaakt in de 21e speelronde van de Eredivisie. De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst boekte zondagmiddag door relatief late doelpunten van Eric Botteghin en Nicolai Jörgensen een 0-2 overwinning op FC Twente en staat nu met 54 punten bovenaan. De voorsprong op Ajax bedraagt vijf punten.

Twente en Feyenoord deden in de ietwat slordige openingsfase weinig voor elkaar onder en het eerste gevaar kwam van Jan-Arie van der Heijden, die zijn schot over het doel van Nick Marsman zag vliegen. De thuisploeg probeerde met name vanuit de counter gevaarlijk te worden en dat lukte na een klein half uur goed, want Dylan Seys schoot toen via Terence Kongolo over. Het voorbereidende werk was verricht door Kamohelo Mokotjo en Fredrik Jensen. Feyenoord ontsnapte, al had Twente op dat moment ook al achter kunnen staan.

De Rotterdammers waren eerder immers dicht bij de 0-1 geweest: Eric Botteghin wist in kansrijke positie een voorzet van Steven Berghuis niet te verzilveren en even later haalde Joachim Andersen de bal bij de doellijn weg na een poging van Dirk Kuyt. De aanvoerder kreeg daarna een nieuwe kans, maar schoot toen met de buitenkant van de voet naast. Ook in het vervolg van de eerste helft zouden er geen doelpunten vallen en Feyenoord wist na 45 minuten in ieder geval dat men de punten niet cadeau zou krijgen in De Grolsch Veste.

Feyenoord kwam na de thee het beste uit de startblokken, maar tot grote kansen leidde dat aanvankelijk niet. In het eerste kwartier was de beste mogelijkheid voor Twente, want een gekruld schot van Mateusz Klich zeilde over de kooi van doelman Brad Jones. Van Bronckhorst moest wat forceren en greep na ruim een uur spelen in: hij haalde aanvoerder Dirk Kuyt naar de kant ten faveure van Jens Toornstra. Feyenoord groeide daarna in de wedstrijd en het publiek van Twente merkte dat de thuisploeg wat steun kon gebruiken.

Een kwartier voor tijd werd de ban gebroken in Enschede: Eljero Elia omspeelde Stefan Thesker en schoot de bal laag voor het doel; Botteghin bleef vervolgens koel en werkte af. Twente kreeg hierna nog één goede kans om langszij te komen, maar Enes Ünal kwam een teenlengte te kort om een voorzet van Jensen af te ronden. Het team van René Hake slaagde er daardoor niet in om een punt te pakken en kreeg in de blessuretijd zelfs nog de 0-2 om de oren: Jörgensen vond na een counter de ruimte voor het schot en knalde in de korte hoek raak.