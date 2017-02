Hoog bezoek voor Kluivert in Kerkrade: ‘Het was een verrassing'

Justin Kluivert startte zondag opnieuw in de basiself van Ajax en zijn familie was naar Kerkrade gekomen om zijn verrichtingen te volgen. Zo zag vader Patrick de Amsterdammers in het Parkstad Limburg Stadion met 0-2 van Roda JC winnen. Pas kort voor de aftrap wist de jonge Kluivert van het speciale bezoek.

“Het was een verrassing, ik wist er niets van. Mijn vriendin was er ook en m'n broertjes. Het was heel leuk. Wanneer ik hoorde dat hij er was? Hij stuurde een foto van iedereen die er was. Dat was leuk. Ik zocht hem, maar heb hem niet gevonden. Ik ga zo aan m'n vader vragen wat hij ervan vond”, sprak de jonge aanvaller tegenover de NOS.

Twintig minuten voor tijd verliet Kluivert het veld voor Abdelhak Nouri. Ajax had het in de slotfase nog even moeilijk, maar liep uiteindelijk via Amin Younes uit naar 0-2. “Younes op de lat, Appie op de lat, Donny op de lat. Ik dacht: jeetje, hé. Maar gelukkig scoort Amin”, zegt aanvoerder Davy Klaassen tegenover FOX Sports. “Dat is mooi voor hem.”

Ondanks de drie punten was Klaassen niet tevreden over de wedstrijd. “Wij speelden gewoon niet goed. Veel te veel lopen met de bal, niet lekker in de passing, verloren te snel de bal steeds. De tweede helft was beter. Meer tussen de linies, meer kansen.”