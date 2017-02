‘Geen goed gevoel bij Bosz’: ‘We hebben niet ons beste voetbal gespeeld’

Ajax boekte zondagmiddag een 0-2 overwinning op Roda JC Kerkrade, maar van een leien dakje ging het niet voor het team van Peter Boz. De trainer zei voor de camera van FOX Sports ‘geen goed gevoel’ aan het duel te hebben overgehouden.

“We hebben niet ons beste voetbal gespeeld. In balbezit speelden we heel lang alleen maar over één kant, we konden Lasse Schöne niet genoeg vinden, hadden te weinig diepte in het spel, waren steeds een tandje te laat en leden veel onnodig balverlies”, aldus Bosz, die even vreesde dat de gelijkmaker zou vallen. Hij kon na de 0-2 van Amin Younes opgelucht ademhalen.

“Natuurlijk was ik blij omdat het zijn tweede treffer was, maar ook omdat juist híj het was”, benadrukt Bosz. Younes zelf was uiteraard ook een tevreden man: “Het gaat in je hoofd zitten. Ik doe gewoon de dingen die we op de training doen en die ik vorig seizoen ook deed. Hoe langer je niet scoort hoe moeilijker het wordt in je hoofd. Ik ben wel blij met het vertrouwen van de trainer en mijn medespelers”, aldus de Duitser.