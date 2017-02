Braziliaan is situatie bij Bayern zat: ‘Snel een oplossing vinden’

Douglas Costa was in zijn eerste jaar bij Bayern München regelmatig basisspeler, maar dit seizoen startte de Braziliaanse aanvaller pas acht keer in de competitie. Coach Carlo Ancelotti geeft de voorkeur op de linkerflank doorgaans aan Franck Ribéry. Douglas sluit een vertrek bij der Rekordmeister aankomende zomer dan ook niet uit.

"Aan het einde van dit seizoen zal ik met de club gaan zitten en zullen we de situatie analyseren", vertelt de 26-jarige vleugelflitser aan BILD. Hij kwam in de zomer van 2015 voor dertig miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. "Op dit moment ben ik hier nog gelukkig, maar we moeten snel een oplossing vinden voor de situatie."

Douglas heeft naar eigen zeggen over belangstelling niet te klagen. "Ik heb reeds een miljoenenbod uit China en van enkele grote clubs uit Europa ontvangen", garandeert de linkspoot, die een voorkeur heeft voor de Engelse competitie. "De Premier League is een van de grootste competities ter wereld, het is een fantastisch competitie'', besluit Douglas, wiens contract bij Bayern nog doorloopt tot medio 2020.