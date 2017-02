AC Milan verliest voor vierde keer op rij en pakt rode kaart

Sampdoria heeft voor het eerst sinds de eerste speelronde in 2012 een uitwedstrijd in de Serie A weten te winnen van AC Milan. De club uit Genua had zondagmiddag aan een doelpunt van Luis Muriel voldoende om het San Siro met een 0-1 overwinning op zak te verlaten. Milan staat nu met 37 punten op de achtste plaats.

Milan bleef de laatste acht competitiewedstrijden ongeslagen tegen Sampdoria, maar het team van trainer Vincenzo Montella ging dit keer dus onderuit. I Rossoneri hadden in de eerste helft wel kunnen scoren, maar twee schoten van Andrea Bertolacci waren een prooi voor Emiliano Viviano en ook Suso had het vizier niet op scherp staan. Aan de andere kant voorkwam Gianluigi Donnarumma met één hand de 0-1 van Karol Linetty.

In de tweede helft was de beste kans voor Everton-huurling Gerard Deulofeu, want hij raakte met een rebound de verre paal. Milan kreeg twintig minuten voor tijd uiteindelijk het deksel op de neus: Muriel mocht aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout. Gianluca Lapadula liet later nog een uitstekende mogelijkheid liggen en daardoor hield Milan geen punt over aan het thuisduel. José Sosa kreeg in de slotfase nog een tweede gele kaart.