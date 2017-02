Ajax klopt Roda JC en verhoogt druk op Feyenoord

Ajax heeft in navolging van PSV drie punten aan het totaal toegevoegd en moet nu hopen dat Feyenoord later op de zondag een misstap begaat tegen FC Twente. De Amsterdammmers hadden zondag aan doelpunten van Davy Klaassen en Amin Younes voldoende om Roda JC Kerkrade op de knieën te krijgen in Limburg: 0-2.

Ajax hoopte Roda JC logischerwijs zo snel mogelijk vast te zetten, maar kwam in de eerste helft nauwelijks tot kansen. Het was dan ook veelzeggend dat doelman André Onana in de eerste 45 minuten meer balcontacten (twintig stuks) had dan Klaassen (zeventien) en Kasper Dolberg (twaalf). Ajax had wel het meeste balbezit, maar had grote moeite om een opening te vinden en zorgde enkel met afstandsschoten van Dolberg, Justin Kluivert en Lasse Schöne voor enige dreiging in het Parkstad Limburg Stadion.

De grootste mogelijkheid was voor Roda, want aanvaller Dani Schahin kwam zomaar oog in oog te staan met Onana en schoot de bal tegen de Kameroener aan. De grensrechter stak daarna zijn vlag omhoog en dus zou het eventuele doelpunt sowieso niet geteld worden. Trainer Peter Bosz voerde in de rust geen wissels door en datzelfde gold voor collega Yannis Anastasiou. Het eerste gevaar in de tweede helft kwam van Roda, want nadat de bal de doellijn bijna gepasseerd had, kwam die terecht bij Mitchell Paulissen. De aanvallende middenvelder had te veel tijd nodig en joeg in het zijnet.

Ajax kwam zodoende met de schrik vrij en sloeg twee minuten na de kans van Paulissen zelf toe: Dolberg legde de bal na een voorzet van Ziyech met zijn borst klaar voor Klaassen en de aanvoerder drukte af; doelman Benjamin van Leer ging niet helemaal vrijuit. Ajax hoopte daarna de marge zo snel mogelijk te verdubbelen en kreeg een kans via Ziyech, maar de Marokkaans international stuitte op Van Leer. Anastasiou greep daarna voor het eerst in en haalde Schahin naar de kant ten faveure van Thanasis Papazoglou.

Bosz voerde halverwege de tweede helft zijn eerste wissel door en verving Kluivert door Abdelhak Nouri. Een minuut na die mutatie was Roda JC dicht bij de gelijkmaker: de poging van Abdul Ajagun ging voorlangs. De gelijkmaker hing in de lucht, maar Ajax kreeg daarna ook twee goede mogelijkheden om er 0-2 van te maken, maar Nouri had het vizier niet op scherp staan en Amin Youne trof de dwarsligger. In de slotfase werd het nog even heel spannend in Kerkrade, maar door een doelpunt van Younes in de blessuretijd wist Ajax zich verzekerd van de drie punten.

Davinson Sánchez stuurt zijn tegenstanders en zichzelf het bos in! ???? Geplaatst door voetbalzone op zondag 5 februari 2017