Sevilla weet muur van Villarreal niet te slechten en verliest kostbare punten

Sevilla heeft in eigen huis dure punten laten liggen tegen Villarreal. De nummer drie en vijf van LaLiga kwamen in Ramón Sánchez Pizjuán niet tot scoren: 0-0. Een hoofdrol was in het treffen weggelegd voor Villarreal-doelman Sergio Asenjo, die in de tweede helft een strafschop van Samir Nasri wist te keren.

Villarreal-trainer Fran Escriba kende de nodige personele problemen in aanloop naar het treffen tegen Sevilla. Toch kreeg zijn ploeg in de eerste helft de nodige kansen om op voorsprong te komen, onder meer door Adrian Lopez en Jonathan dos Santos. Aan de overzijde kopte Wissam Ben Yedder net over en had Vitolo de openingstreffer kunnen maken. Het was overigens niet echt een verrassing dat Sevilla in de eerste helft niet tot scoren kwam; van de tien thuiswedstrijden dit seizoen, kwam het zeven keer pas in het tweede bedrijf tot een doelpunt.

Vlak na rust kreeg de thuisploeg de uitgelezen kans om de score te openen. Vitolo werd binnen het strafschopgebied gevloerd en scheidsrechter Alberto Undiano wees naar de stip. De inzet van Samir Nasri werd echter gekeerd door Sergio Asenjo. De doelman van Villarreal is momenteel de minst gepasseerde sluitpost van LaLiga. Desondanks slaagde Sevilla er even later wel in, maar Ben Yedder stond in buitenspelpositie, waardoor de treffer afgekeurd werd. In de slotfase was Asenjo nogmaals belangrijk met een katachtige redding op een kopbal van Vicente Iborra.

Zo kwam Sevilla niet tot scoren in een thuiswedstrijd en dat is de laatste tijd zeldzaam. 27 thuiswedstrijden op rij maakte de ploeg van trainer Jorge Sampaoli minstens één doelpunt, maar die reeks is nu door Villarreal en in het bijzonder Asenjo een halt toegeroepen. Atlético Madrid kruipt zo iets dichter naar nummer drie Sevilla toe op de ranglijst, de achterstand bedraagt nog vier punten. Barcelona neemt juist iets afstand van Sevilla, dat nu een voorsprong van twee punten heeft.