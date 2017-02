‘Als zij niet meer in mij geloven, dan moeten ze naar de voorzitter gaan’

Leicester City moet serieus vrezen voor degradatie, want na 23 speelronden staat de regerend kampioen met 21 punten op de zestiende plaats in de Premier League. De voorsprong op nummer achttien Hull City bedraagt slechts drie punten. Claudio Ranieri wil echter niet van opgeven weten, zo vertelt hij in de Engelse pers.

“Als de spelers niet meer in mij geloven, dan moeten ze naar de voorzitter gaan en om verandering vragen, maar ik denk dat we nog altijd een eenheid zijn”, aldus de italiaan. “Of ik onder druk sta? Ja, natuurlijk. Maar of ik nu een grote of een kleine club train, ik zal altijd alles geven. Ik ben een vechter, positief ingesteld. Ik wil die positiviteit op mijn spelers overbrengen. Ze moeten erin blijven geloven.”

“Vorig seizoen klopte alles”, gaat Ranieri verder. “Alles wat ze aanraakten, veranderde in goud. Een pass, een lange bal, een schot, een doelpunt. Dit seizoen gaat alles mis. Het verschil is vertrouwen. Als je bovenaan staat en je moet winnen, dan is er druk, maar is er ook vertrouwen. Als je onderaan staat, wil je winnen, maar heb je misschiem minder vertrouwen”, besluit de geroutineerde coach.