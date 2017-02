‘Guardiola was de enige trainer die mij belde, daar was ik erg blij mee’

Manchester City verzekerde zich in augustus van de komst van Gabriel Jesus en de aanvaller sloot vanaf de tweede seizoenshelft aan bij het team van Josep Guardiola. De Braziliaan zegt dat de manager een grote rol heeft gespeeld bij zijn transfer.

“Ik hakte na het telefoontje van Guardiola de knoop door. Hij was de enige trainer die mij belde en daar was ik erg blij mee. Ik heb altijd al naar de Premier League gekeken en heb Manchester City natuurlijk ook gevolgd. Ik was erg gelukkig en blij toen ik het shirt om mijn schouders mocht trekken. Mijn droom om in Europa te spelen, kwam in vervulling”, aldus de negentienjarige Gabriel Jesus in een interview met Sky Sports.

De zesvoudig A-international, vijf doelpunten, speelde tot dusverre drie wedstrijden voor the Citizens en daarin kwam hij tot één doelpunt en twee assists. Met Manchester City neemt hij het zondagmiddag op tegen Swansea City.