Dortmund betaalt twaalf miljoen voor Turkse stopper

Ömer Toprak ruilt Bayer Leverkusen in voor Borussia Dortmund, zo hebben de clubs via de officiële kanalen bekendgemaakt. De 27-jarige verdediger heeft een contract voor vier jaar getekend en kost naar verluidt twaalf miljoen euro, want dat is de gelimiteerde transfersom die in het contract stond.

Als een verrassing komt de transfer niet helemaal, want Dortmund zat al langer achter Toprak aan en bracht in de zomer nog vergeefs een bod van circa 22 miljoen uit op de 25-voudig international van Turkije. Boulevardkrant BILD voegde daar in december aan toe dat de clubs elkaar inmiddels hadden gevonden in een overstap van Toprak, vanaf het komende voetbaljaar. Die deal is nu dus in kannen en kruiken.

“Ik heb bij Leverkusen mooie dingen meegemaakt, ben er international geworden en heb de aanvoerdersband mogen dragen. Als ik in de zomer naar Dortmund ga, begin ik aan een nieuw avontuur. Maar ik zal altijd met tevredenheid op mijn tijd bij Bayer terugblikken”, aldus Toprak op de website van die Werkself. “Toprak is een sterke, internationaal gelouterde stopper met leiderschapskwaliteiten”, aldus Dortmund-directeur Michael Zorc.