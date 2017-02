PSG let op situatie van zondebok van Mourinho

Josep Guardiola gaat een groter aandeel krijgen in het technisch beleid van Manchester City. De club leunt nog steeds op spelers die vóór de aanstelling van Txiki Begiristain werden gehaald, ondanks een half miljard aan uitgaven. (The Sun)

De aanvaller is van mening dat hij de zondebok is als het niet goed gaat met de club.