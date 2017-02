Mourinho reageert verbaasd: ‘Is hij gestopt? Dat wist ik helemaal niet’

Frank Lampard maakte donderdag bekend dat hij een punt achter zijn loopbaan heeft gezet. Dat nieuws bereikte blijkbaar niet iedereen: José Mourinho was er niet van op de hoogte, ook al werkte tot hij tweemaal toe met de Engelsman samen.

"Is hij gestopt?", vroeg Mourinho zich in gesprek met Britse media openlijk af. "Dat wist ik helemaal niet. Dat vind ik jammer om te horen. Het hoort bij het leven, maar ik vind het echt heel jammer om te horen. Ik zie hem als een van mijn beste voetballers ooit, een van mijn beste vrienden in de voetbalwereld."

Lampard en Mourinho wonnen bij Chelsea diverse prijzen. "Het maakt niet uit wat hij nu de rest van zijn leven gaat doen, hij zal succesvol zijn", zo verzekert de manager van Manchester United. "Ik weet niet wat hij wil gaan doen, maar dat maakt niet uit. Wat hij ook gaat doen, hij zal het goed doen. Goede voetballer, goede vriend. Topvoetballer."

Lampard was 21 jaar actief als prof en sleet de herfst van zijn voetbalcarrière in de Amerikaanse competitie bij New York City FC. "Ondanks dat ik nog een aantal mooie aanbiedingen had ontvangen om door te gaan, is dit het juiste moment voor een nieuw hoofdstuk", liet Lampard weten.