Excelsior baalt van Ajax-huurling: ‘Heeft te maken met gedrag en houding’

Het valt niet uit te sluiten dat de wegen van Leeroy Owusu en Excelsior scheiden. De van Ajax gehuurde rechterverdediger zat zaterdag niet bij de wedstrijdselectie voor het uitduel met FC Groningen (1-1) en vervult sowieso een bijrol in Rotterdam.

"Het heeft te maken met zijn gedrag en houding'', vertelt Mitchell van der Gaag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Wat er nu verder gaat gebeuren weet ik nog niet. Daar wordt over gesproken." De oefenmeester laat in het midden of het tijdelijke verblijf van Owusu abrupt zal worden beëindigd. "Zijn spelerskwaliteiten zijn duidelijk. Als we puur daarnaar kijken willen we hem graag houden en vinden we hem belangrijk, ook als hij niet speelt. Dat hebben we hem ook gezegd."

"Maar zeker in de fase waarin we nu zitten, is gedrag en houding ook heel belangrijk.'' Owusu scoorde in de eerste wedstrijd tegen FC Twente (1-2), maar raakte daarna meteen zijn basisplaats kwijt. Omdat een experiment als linksback ook geen daverend succes was, staat de teller voorlopig op zeven duels. Sinds begin november speelde hij niet meer in het eerste elftal van Excelsior.