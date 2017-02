'Man van 220.000 euro per week: 'Ik kon toen het driedubbele verdienen'

Odion Ighalo maakte afgelopen maand de overstap van Watford naar Changchun Yatai. De financiële kant van het verhaal was min of meer de enige reden voor de aanvaller om in China aan de slag te gaan. Ighalo, die voor ruim twintig miljoen euro getransfereerd werd, verdient naar verluidt liefst 220.000 euro per week.

Ighalo genoot vorige maand ook interesse van diverse Premier League-clubs. "Toen de opties voorbijkwamen, lag mijn prioriteit bij een langer verblijf in Engeland. West Bromwich Albion kwam, maar de eisen van Watford maakten het onmogelijk om daarheen te gaan. Crystal Palace toonde ook concrete interesse, maar na het horen van de vraagprijs haakten ook zij af."

"Alleen China kon Watford datgene geven wat ze wilden. Ik weet dat voetbal een zakenwereld is",vervolgt de Nigeriaan. "Clubs verkopen en kopen, en moeten winst maken. Persoonlijk verdien ik nu veel geld, maar ik was liever in de Premier League gebleven. De stabiliteit voor mijn familie is ver te zoeken. Maar wat doe je eraan. Het leven gaat verder."

Ighalo genoot in het verleden al interesse uit China, maar Watford verleende toentertijd geen toestemming en zelf had hij ook geen trek in een dergelijke transfer. "Ik wilde blijven en spelen in de Premier League. Ik was van mening dat ik nog veel meer te bieden had. Destijds was er veel meer geld mee gemoeid. Ik kon toen het driedubbele van nu verdienen. Ik was niet geïnteresseerd, maar dit seizoen speelde ik niet regelmatig. Dat was frustrerend. Ik ben 27 jaar, ik wil elke wedstrijd spelen."