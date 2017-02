Elia: ‘Ik schaamde me voor mijn ouders, mijn vrouw en mijn kinderen’

Eljero Elia heeft het stempel een lastige jongen te zijn. De aanvaller zelf houdt er naar eigen zeggen niet veel van om op te vallen, maar in de optiek van de buitenwereld zou hij veel bezig zijn met randzaken als dure auto's en modieuze kleding. Het feit dat de Feyenoorder meer dan eens in aanraking met de politie kwam, speelt ook een belangrijke rol.

"Ik was een jaar of zestien toen ze mij onterecht aanzagen voor een winkeldief. Ik ben toen aangehouden, maar heb er nooit meer wat over gehoord. Ze hebben alleen sorry gezegd", zo stelt Elia in gesprek met de NOS. Vorig jaar moest Elia een nacht in de cel doorbrengen, omdat hij verdacht werd van betrokkenheid bij een vechtpartij op het Stadhuisplein. "Ik schaamde me voor mijn ouders, mijn vrouw en mijn kinderen."

Elia moest een boete van 750 euro betalen. "Je weet dat je onterecht vast zit. Natuurlijk ben je dan boos, maar als je dat ook nog eens gaat uiten verlies je nog meer dan je al hebt verloren." Het begrip etnisch profileren komt ook ter sprake. "Dat er een Nederlandse man in een auto minder snel wordt aangehouden dan een gekleurde man... Tsja, zo is het. Het is 2017, daar leven we nu in. Je merkt het in bepaalde dingen. Een auto kopen, een huis huren, dat gaat niet meer zo makkelijk. Alles wordt gecontroleerd."