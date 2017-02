‘Conte mag vierhonderd miljoen euro besteden bij terugkeer in Serie A’

De eigenaren van Internazionale willen Antonio Conte heel graag voor de selectie zetten, zo schrijven diverse Italiaanse media zondag. Volgens onder meer Tuttosport wil de Suning Group op financieel gebied alles uit de kast halen om de manager van Chelsea komende zomer terug naar Italië te lokken.

De vermeende interesse van Inter in Conte is enigszins pikant, daar hij als speler en trainer zeer verbonden aan rivaal Juventus was. De oefenmeester kan in Milaan echter een contract voor vier jaar ondertekenen, à vijftien miljoen euro per seizoen, en mag bovendien vierhonderd miljoen euro aan nieuwe spelers besteden, zo klinkt het. Conte presteert dit seizoen echter boven verwachting met Chelsea en de Londenaren zullen een voortijdig vertrek van de Italiaan dan ook zeker tegenhouden.

De Suning Group nam Inter over van Erick Thohir en Massimo Moratti en heeft grote plannen met i Nerazzurri. Na een wisselvallig begin onder Frank de Boer, die na drie maanden al werd uitgezwaaid, is het onder Stefano Pioli beter gaan lopen; negen van tien laatste duels werden in winst omgezet. Toch zijn er twijfels over de continuïteit van Pioli op de lange termijn.