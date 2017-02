Guardiola erkent: ‘Het kan zijn dat we de Champions League niet halen’

Manchester City werd in de zomer gezien als een favoriet in de strijd om de landstitel en startte het seizoen op geweldige wijze, met tien overwinningen in de eerste tien officiele duels. Een half jaar later bedraagt de achterstand op koploper Chelsea echter dertien punten, met nog een thuiswedstrijd tegen Swansea City voor de boeg.

Als Manchester City vandaag wint, staan the Citizens boven Arsenal en Liverpool. De strijd om een plek bij de eerste vier is echter hevig. Josep Guardiola werd bovendien aangesteld om de club meer succes in de Champions League te bezorgen. Het missen van een toegangsbewijs voor de volgende editie van het miljardenbal zou dan ook een enorme domper zijn. "Het kan zijn dat we ons niet kwalificeren", zo erkent de Spanjaard.

"Op dit moment vallen we buiten de top vier. Maar laten we het einde van het seizoen afwachten en dan horen jullie mijn mening erover. Laten we tot het einde erom vechten. Laat mij dat in ieder geval proberen, vechten." Sinds de 4-0 nederlaag bij Everton laat Manchester City weer goed voetbal zien. Daar hebben jongelingen als Leroy Sane en nieuwkomer Gabriel Jesus een belangrijk aandeel in.

Guardiola weet dat zijn defensie veel dertigers kent: Pablo Zabaleta (32), Bacary Sagna (33), Gaël Clichy (31) en Aleksandar Kolarov (31). Dat is in de optiek van de manager echter geen reden om komende zomer afscheid te nemen. "Zij zijn ook belangrijk. We kunnen in een seizoen niet alles gaan veranderen. Ik weet hoe belangrijk Yaya Touré, Kolarov en Gaël zijn. En ik weet de rol van Pablo in de kleedkamer. Uiteindelijk zijn de oudere spelers het hart van het team, voetballers die de club kennen."