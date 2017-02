Mourinho hekelt Bayern München: ‘Zo worden ze in de zomer al kampioen’

José Mourinho heeft zich niet geliefd gemaakt bij Bayern München. In de optiek van de manager van Manchester United heeft de topclub uit Beieren de Duitse competitie al gewonnen, nog vóór het seizoen is begonnen. Mourinho benadrukt dat Manchester United niet meer in staat is om de beste spelers van de concurrent aan te trekken.

Manchester United haalde in het tijdperk van Sir Alex Ferguson regelmatig spelers bij de concurrentie weg. "Voetbal is veranderd", zo vertelt Mourinho. "Dit is niet Duitsland. In Duitsland wint Bayern München de competitie al in de zomer. Ze gaan naar Borussia Dortmund en kopen hun beste speler. De ene dag kopen ze Robert Lewandowski. Een jaar later Mario Götze en het jaar erop Mats Hummels. Op die wijze wint Bayern in de zomer al de competitie."

"Denk je dat ik naar Tottenham Hotspur kan gaan en twee spelers kan halen, om Tottenham op die manier zwakker te maken?", zo vraagt Mourinho zich openlijk af. "Nee, dat kan ik niet. Ik kan ook niet naar Arsenal gaan en de twee beste spelers ophalen. En ik kan ook niet twee van de spelers van Chelsea halen waar ik heel erg gek van ben. Die tijd is voorbij."

"De tijd is voorbij dat je kampioen begon te worden zodra je de beste spelers van de concurrent aantrok. Je kan alleen spelers krijgen die een club niet meer wil. Je kan je concurrenten geen pijn meer doen. Real Madrid verkoopt wie ze willen en dat geldt ook voor Barcelona, Bayern en Paris Saint-Germain. Het is moeilijker om een zeer goede transfermarkt te hebben", zo besluit Mourinho.