‘Dat mag PSV niet overkomen, daar ben ik zeer ontevreden over’

PSV was zaterdagavond met 2-4 te sterk voor AZ. Phillip Cocu was desondanks niet louter tevreden over de overwinning in Alkmaar. De hoofdtrainer van de regerend landskampioen baalde van de twee tegendoelpunten van Fred Friday.

"Je kan altijd een tegengoal krijgen, maar als de tegenpartij scoort binnen een minuut nadat jezelf hebt gescoord, heeft dat met concentratie te maken", legde de trainer van PSV uit aan FOX Sports. "Daarover hebben we gesproken in de rust. Dan kom je tegen tien man te spelen en geef je nog een cadeautje weg."

"Dat mag een team als PSV niet overkomen. Daar ben ik zeer ontevreden over." Cocu was echter tevreden over de twee treffers van Jetro Willems en de eerste treffer van Luuk de Jong na ruim zevenhonderd minuten. "Er zijn zeker ook goede dingen gebeurd. We hebben een belangrijke overwinning geboekt."