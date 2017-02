‘Ik heb me kapot verveeld, de sfeer in het stadion was ongewoon doods’

Anour Hadouir speelde zaterdagavond tegen zijn favoriete tegenstander. De aanvaller nam als invaller de late gelijkmaker van Excelsior bij FC Groningen (1-1) voor zijn rekening en maakte daarmee zijn tiende treffer tegen de noorderlingen, en zijn 32e in de Eredivisie. Voor Hadouir was het tegelijkertijd een wedstrijd om snel te vergeten. Het Noordlease-stadion werd ontsierd door tal van lege plekken.

De ongunstige aanvangstijd van kwart voor negen op zaterdagavond, de vierde keer dit seizoen dat FC Groningen zo laat diende af te trappen, zorgde ervoor dat veel mensen wegbleven. "Ik hoorde de mensen op de tribune fluisteren", vertelde Hadouir in gesprek met De Telegraaf.

"Ik heb me op de bank de eerste helft kapot verveeld. Wat was dat saai. Dat kwam niet alleen door het slechte voetbal. De sfeer in het stadion was ongewoon doods." De directie van FC Groningen heeft zich volgens het dagblad voorgenomen voor het komende seizoen wat scherper op de tijden en dagen in het programma te letten.

Liefst 31 procent van de Eredivisie-goals van Anouar Hadouir was tegen FC Groningen: 10 van de 32! #excelsior #groexc #eredivisie Una foto publicada por Voetbalzone (@instavoetbalzone) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 2:07 PST