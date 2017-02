Van den Brom verwijt Krul niets: ‘Hij had zijn debuut anders voorgesteld’

Voor het derde seizoen op rij resulteerde het competitiebezoek van PSV aan Alkmaar in een 2-4 thuisnederlaag voor AZ. Tim Krul maakte zijn debuut voor de Noord-Hollanders en keepte daarmee tevens zijn eerste wedstrijd ooit in de Eredivisie. John van den Brom was te spreken over de verrichtingen van Krul, ondanks de vier tegentreffers.

"Die tegengoals kun je hem niet verwijten", vertelde Van den Brom in gesprek met FOX Sports. "Ik ben niet iemand die Jantje of Pietje aanwijst. Ik denk wel dat Tim zich zijn debuut anders had voorgesteld, maar ondanks een hectische wedstrijd heeft hij laten zien wat zijn kwaliteiten zijn. Hij blijft rustig en kan ballen tegenhouden."

Van den Brom moest noodgedwongen vlak voor de wedstrijd een aantal wijzingen toepassen. Mattias Johansson meldde zich af wegens de griep en Thomas Ouwejan bleek toch niet wedstrijdfit. De zeventienjarige Owen Wijndal debuteerde als linksback. "Een mannetje met branie en dat liet hij ook zien. Ik heb van hem genoten."