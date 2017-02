Krul beleeft somber debuut in de Eredivisie: ‘Dan kun je nooit tevreden zijn'

Tim Krul moest er lang op wachten, maar zijn debuut in de Eredivisie tegen PSV bleek zaterdag geen reden voor een feestje. In zijn eerste wedstrijd voor AZ had de doelman na een kwartier al twee doelpunten tegen gekregen, om uiteindelijk met 2-4 onderuit te gaan. Justus Dingemanse sprak na afloop van het duel in het AFAS Stadion met zowel Krul als Iliass Bel Hassani.