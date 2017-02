Winterse miljoenenaankoop van FC Porto doet Bas Dost en consorten pijn

De strijd om de landstitel in Portugal lijkt definitief tussen twee clubs te gaan. FC Porto zegevierde zaterdagavond met minimaal verschil over Sporting Portugal en heeft de voorsprong op de club uit Lissabon naar negen punten vergroot, met nog veertien duels te gaan: 2-1. Benfica heeft zondag bij winst op Nacional een voorsprong van liefst tien punten op de stadsgenoot.

FC Porto legde in de eerste helft al de basis voor de overwinning. Debutant Tiquinho Soares benutte de eerste kans van de thuisploeg. Jesús Corona ontdeed zich eenvoudig van Marvin Zeegelaar en bood de vrijstaande miljoenenaankoop een niet te missen kopkans. Na ruim een half uur spelen was het opnieuw raak. Soares ontving een goede pass van Danilo en liet zich vervolgens niet door drie verdedigers én doelman Rui Patricio aftroeven: 2-0.

In de tweede helft was Sporting geen schim van het zwalkende elftal voor rust. Een schot van afstand van Adrien Silva ging tegen de lat en was uiteindelijk de voorbode van de 2-1 na een uur spelen. Iker Casillas kon niet voorkomen dat invaller Alan Ruiz op heerlijke wijze, op aangeven van Bas Dost, de nadelige marge verkleinde. Hoewel Sporting jacht maakte op een gelijkmaker, én uitstekend voetbal speelde, stapte FC Porto uiteindelijk als winnaar van het veld. Daar had Iker Casillas een belangrijk aandeel in: de doelman had in de extra tijd een geweldige reactie op een inzet van Sebastián Coates.