Hamsik en Mertens schitteren in duel met acht goals en twee rode kaarten

Napoli heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan het traditioneel lastige uitduel bij Bologna. De succesformatie van Maurizio Sarri scoorde liefst zeven keer en nadert Juventus tot op drie punten: 1-7. De koploper komt later dit weekeinde nog wel in actie tegen Internazionale, maar zal onder de indruk zijn geweest van het optreden van de titelconcurrent.

Napoli ging furieus van start in Stadio Renato Dall'Ara en leek de schaapjes reeds binnen zes minuten op het droge te hebben. Marek Hamsik kopte raak op aangeven van José Callejón, waarna Lorenzo Insigne de voorsprong na een razendsnelle counter verdubbelde. Bologna kwam nadien echter beter in de wedstrijd en kreeg halverwege de eerste helft vanaf elf meter een uitgelezen mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar Mattia Destro zag zijn strafschop gekeerd worden door José Reina.

Voorts ontbrande de ontmoeting volledig. Callejón kreeg op het half uur een directe rode kaart wegens natrappen, maar Bologna kon niet lang genieten van de overtalsituatie. Luttele minuten nadat de Spanjaard door scheidsrechter Davide Massa van het veld was gestuurd, kon ook Adam Masina vroegtijdig inrukken. De verdediger trok aan de noodrem toen Dries Mertens was weggestuurd. Het was alweer de negende keer dit seizoen dat een speler van Bologna het einde van een competitiewedstrijd niet haalde vanwege een directe rode prent.

Mertens krulde de daaropvolgende vrije trap schitterend binnen en maakte op slag van rust ook nog zijn tweede treffer van de avond. Vasilis Torosidis had tussendoor nog wel wat teruggedaan namens de thuisploeg, maar hij kon niet voorkomen dat Napoli na rust alsnog uitliep naar een monsterscore. Hamsik rondde eerst af op aangeven van Mertens, waarna de Slowaakse sterspeler zijn hattrick een kwartier voor tijd completeerde met een fraai afstandsschot en ook Mertens in blessuretijd voor zijn derde doelpunt tekende. De Belg heeft nu 16 keer gescoord in 21 duels en meldt zich daarmee bovenaan de topscorerslijst in de Serie A.