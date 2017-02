VZ Talentscout - Barcelona legt ‘Santi’ vast en betaalt mogelijk miljoenen

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Santiago Bueno, verdediger uit Uruguay.

De transfermarkt sloot in de nacht van dinsdag op woensdag zijn deuren en veel spektakel was er op deadline day niet te bewonderen, of het moeten de deals van spelers als David Neres en Odion Ighalo zijn geweest. Ook in Spanje hielden de clubs de hand op de knip, maar helemaal stil zaten zij niet. Barcelona maakte bijvoorbeeld melding van de komst van Santiago Ignacio Bueno Sciutto, een achttienjarige centrale verdediger van Peñarol, en Ezekiel Joseph Bassey, een twintigjarige rechtsbuiten van het Nigeriaanse Enyimba Aba.

Bueno sluit na het Zuid-Amerikaans Kampioenschap Onder-20 in Ecuador aan bij de Juvenil A en tekende een contract tot de medio 2019, met een optie op drie seizoenen. Bueno is bij het grote publiek nog niet bekend en dat is niet zo gek, want zijn debuut in het eerste elftal van Peñarol heeft hij niet eens gemaakt en zal hij dus ook niet meer maken. Toch wordt hem een grote toekomst toegedicht: “Dit is het resultaat van twee jaar werken, want Barcelona houdt hem sindsdien al in de gaten”, zei zaakwaarnemer Pablo Boselli dinsdag in een interview met radiostation Sport 890.



Een foto die door onlyfcbnews is geplaatst op 31 Jan 2017 om 1:56 PST

“Barcelona heeft geconcludeerd dat Bueno voldoet aan de eisen waaraan een speler van Barcelona moet voldoen. Ze hebben gemerkt dat Santiago dezelfde karakteristieken en speelstijl heeft als Gerard Piqué. Hij is technisch erg goed en kiest goed positie”, aldus Boselli. Bueno valt inderdaad op door zijn voetballende vermogen: hij is rustig aan de bal, kopsterk, durft in te dribbelen en schroomt het harde duel niet om een bal te kunnen onderscheppen. Of hij net zo goed zal worden als Piqué, dat zal natuurlijk nog moeten blijken, maar in Uruguay wordt er in ieder geval al veel van Bueno verwacht.

Hij maakt, zo schrijven media in Uruguay, deel uit van de zogeheten generación del 98 de Peñarol. Dat is een groep voetballers die bij de Onder-15, Onder-16 en Onder-17 met elkaar samenspeelde en in die jaren drie keer achter elkaar kampioen werd. Ook spelers als Federico Valverde, Diego Rossi, Federico Antúnez, Franco Martínez, Michael Bonette en Enzo Martínez maken deel uit van die generatie en Valverde was de eerste die naar een topclub vertrok, want de middenvelder tekende in de zomer bij Real Madrid. Bueno is hem nu dus naar Spanje gevolgd.



Een foto die is geplaatst door Nabhan AL_Madhani (@el_matador088) op 30 Jan 2017 om 12:09 PST

Hoeveel Barcelona betaalt, is door de clubs niet bekendgemaakt, maar de Catalaanse krant SPORT weet dat het om een transfersom van één miljoen euro gaat. Bovendien zou Peñarol een doorverkooppercentage hebben bedongen en vangt men nog eens vijf miljoen wanneer Bueno het eerste elftal van Barcelona haalt. Juan Ahuntchain, coördinator van de jeugdopleiding van Peñarol, denkt niet dat Barcelona spijt krijgt van die investering: “Santiago is een erg complete voetballer. Hij is technisch goed en fysiek sterk. Daarnaast is hij goed in de lucht en redelijk snel. Santi gaat het maken, dat weet ik zeker.”

Naam Santiago Bueno

Geboortedatum 09/11/1998

Club Barcelona

Positie Centrale verdediger

Sterke punten Interceptie, kopkracht, voetballend vermogen