Groningse nachtmerrie Hadouir slaat met fraai doelpunt voor tiende keer toe

Anouar Hadouir heeft tegen FC Groningen opnieuw het beste uit zichzelf gehaald. De middenvelder van Excelsior bezorgde zijn ploeg zaterdagavond een punt in de slotfase, drie minuten nadat hij was ingevallen: 1-1. Hadouir heeft in zijn loopbaan 32 doelpunten gemaakt in de Eredivisie, waarvan liefst tien tegen Groningen.

Bij rust stond het 0-0 en die tussenstand vertelt meer dan genoeg over de bloedeloze eerste helft. Groningen ontbeerde de inspiratie om het publiek te vermaken, terwijl Excelsior een duidelijk strijdplan had. De Kralingers stonden goed georganiseerd, bouwden op verzorgde wijze op en bleven zodoende doodeenvoudig overeind. Het eerste schot op doel vond plaats in minuut 41 (!), toen Samir Memisevic uithaalde vanaf ruim twintig meter. Ondanks dat hij nog niet was getest, lette Warner Hahn goed op.

Het mocht geen verrassing heten dat een standaardsituatie uiteindelijk uitkomst moest bieden. Kort na de eerste helft wees arbiter Edwin van de Graaf naar de stip. Verdediger Milan Massop, die juist een uitstekende eerste helft achter de rug had, hield Etiënne Reijnen onnodig vast. Vanaf elf meter schoot Mimoun Mahi feilloos binnen. Hij stuurde Warner Hahn de verkeerde hoek in en trof doel in de bovenhoek. Het was alweer het negende doelpunt van het seizoen voor de clubtopscorer van Groningen.

Excelsior bleef hard werken en klopte gaandeweg de tweede helft steeds vaker op de vijandelijke poort. Luigi Bruins raakte de paal met een kopbal, waarna Sergio Padt kon oppikken, en ook Hicham Faik trof het aluminium. Een prachtige indraaiende bal vanaf een kleine dertig meter belandde op de bovenkant van de lat. Dankzij een fraai doelpunt van Hadouir kreeg Excelsior toch loon naar werken. Hij kreeg wat ruimte en schoot van afstand in de verre hoek. Groningen blijft negende staan; Excelsior staat nog steeds veertiende.