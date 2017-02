Pover Paris Saint-Germain krijgt degradatiekandidaat pas laat op de knieën

Paris Saint-Germain geeft koploper AS Monaco geen duimbreed toe in de Franse titelrace. De ploeg van Unai Emery had het zaterdagavond lastig op bezoek bij Dijon, maar stelde de zege in de slotfase alsnog veilig: 1-3. PSG neemt de tweede plaats op de ranglijst over van OGC Nice en nadert koploper Monaco weer tot op drie punten.

PSG kende een voortvarende start in het Stade Gaston Gérard. Een voorzet van Serge Aurier na een half uur spelen werd niet goed wegwerkt door de thuisploeg, waarna Lucas Moura de hoofdstedelingen op voorsprong schoot. Het betekende voor de Braziliaanse vleugelspeler alweer zijn zevende competitietreffer dit seizoen.

Lang kon de titelfavoriet echter niet genieten van zijn voorsprong. Júlio Tavares werd op de rand van het strafschopgebied in stelling gebracht door Pierre Lees-Melou en verschalkte doelman Alphonse Aréola voorts met een hard schot. PSG maakte zeker geen grootste indruk, maar zou de wedstrijd in de slotfase alsnog naar zich toetrekken. Aanvoerder Thiago Silva zorgde tien minuten voor tijd uit een corner voor de 1-2, waarna clubtopscorer Edinson Cavani het treffen even later op slot gooide met een intikker.