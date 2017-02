Real Madrid komt zondag niet in actie en moet nu twee duels inhalen

De competitiewedstrijd tussen Celta de Vigo en Real Madrid gaat zondagavond definitief niet door. Het wachten was op het officiële besluit van LaLiga, dat via een communiqué duidelijkheid heeft verschaft. Hevig noodweer in het noorden van Spanje heeft ervoor gezorgd dat een deel van het dak van Balaídos is losgekomen.

De gemeente Vigo had al aangegeven de wedstrijd uit te willen stellen, terwijl zendgemachtigde Movistar + zijn abonnees had laten weten dat de wedstrijd niet door zou gaan. Real Madrid wilde vanwege zijn drukke programma echter dat het duel toch doorgang zou vinden, door het onveilige deel van het stadion af te sluiten.

LaLiga geeft zaterdagavond aan dat het duel definitief niet doorgaat, hoofdzakelijk omdat het stormachtige weer waarschijnlijk tot dinsdag zal duren en de veiligheid in Balaidos voor supporters en spelers niet gegarandeerd kan worden. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd afgewerkt gaat worden. Real Madrid heeft ook nog een uitwedstrijd tegen Valencia tegoed, in verband met de deelname aan het WK voor clubteams.