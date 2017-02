PSV verschalkt Krul viermaal en scherpt clubrecord aan

PSV heeft de druk op Feyenoord en Ajax zaterdagavond opgevoerd. Het team van Phillip Cocu verschalkte Eredivisie-debutant Tim Krul viermaal, dankzij doelpunten van Jetro Willems (2x), Gastón Pereiro en Luuk de Jong. Namens AZ deed Fred Friday tot tweemaal toe iets terug: 2-4. PSV, dat een clubrecord brak door voor de 24ste uitwedstrijd op rij niet te verliezen, meldt zich op gelijke hoogte met Ajax. Die club komt evenals Feyenoord zondag in actie.

Voor het derde seizoen op rij won PSV met 2-4 in Alkmaar. Vooral in de openingsfase volgden de doelpunten elkaar snel op; na zeventien minuten stond het reeds 1-2 voor PSV. De eerste kans leverde direct een doelpunt op. Willems trok het zestienmetergebied in, stuurde twee verdedigers het bos in en passeerde Krul met een uithaal in de korte hoek. Het was zijn eerste doelpunt van het seizoen; drie minuten later volgde de tweede. Opnieuw had Willems geen kind aan de verdedigers van AZ. Hij stormde onbelemmerd af richting het strafschopgebied en schoof de bal met rechts achter Krul.

Willems was dus de gevierde man, maar balverlies van de vleugelverdediger zorgde voor de razendsnelle aansluitingstreffer van AZ. Alireza Jahanbakhsh nam de bal over aan de rechterflank en vond Friday, die voor het eerst sinds oktober weer een basisplek had. Friday vuurde in één keer een schot af en dat was Jeroen Zoet te machtig. Na de spectaculaire openingsfase keerde de rust terug, al bleef AZ jagen op de gelijkmaker. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Owen Wijndal. De linksback, met zeventien jaar en 68 dagen de op een na jongste debutant ooit voor AZ in de Eredivisie, kwam regelmatig goed mee op.

Dat resulteerde onder meer in een voorzet op Jahanbakhsh, waarna de Iraniër in het zijnet schoot. Het was een dure misser, want kort voor rust maakt Pereiro de 1-3. Een vrije trap van Andrés Guardado werd goed teruggelegd door De Jong en de Uruguayaan werkte vervolgens binnen. Desondanks gaf AZ zich niet gewonnen. Het team van John van den Brom probeerde ook na de onderbreking terug te komen in de wedstrijd, die overigens steeds feller werd. Tussen minuut 50 en 72 zag arbiter Serdar Gözübüyük zich genoodzaakt om zes gele kaarten uit te delen.

Twee van die kaarten was voor Stijn Wuytens. Eerst haalde hij Bart Ramselaar onderuit en achttien minuten voor tijd deelde de centrale verdediger een tik uit aan De Jong. Hij werd weggestuurd en zodoende werd de opdracht voor AZ schier onmogelijk. Sterker nog: PSV wist de overtalsituatie aanvankelijk uit te buiten. Een lage voorzet van Marco van Ginkel kwam voor het doel terecht bij De Jong, die kon binnentikken. Het was het eerste doelpunt van de spits in de Eredivisie sinds de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op 26 november. Het laatste woord was aan AZ, want Friday strafte balverlies van Daniel Schwaab af.