Koeman: ‘Hij heeft laten zien bij de beste spitsen van de wereld te horen’

Everton trok zaterdagmiddag in een spectaculaire wedstrijd met een 6-3 overwinning aan het langste eind tegen AFC Bournemouth en veel van die overwinning was op het conto van Romelu Lukaku te schrijven. De Belg was in zowel de eerste, als in de tweede helft goed voor twee doelpunten en dat kwam hem na afloop op veel lof van zijn trainer Ronald Koeman te staan.

“Lukaku was geweldig, erg klinisch. Ik heb nog nooit een spits gezien die zo klinisch is in de afronding. Hij maakte vandaag vier doelpunten uit vier kansen, zo goed was hij. Hij heeft vandaag laten zien dat hij een van de beste spitsen van de wereld is”, prees de oefenmeester zijn aanvaller na afloop tegenover de officiële website van the Toffees. “Het maken van doelpunten is een van zijn grote kwaliteiten. We moeten hem steunen, kansen blijven creëren.”

“We kunnen als team nog beter, maar hij liet vandaag zijn beste spel zien. Het verraste me niet, dit doet hij ook op de training”, ging Koeman verder. “Dit is geen normaal resultaat, het was een bizarre wedstrijd. We naderen de top zes, we hebben het momentum te pakken en we hebben het vertrouwen. Het einde van het seizoen is nog een eind weg. Als we dit vol kunnen houden, is er nog van alles mogelijk.”