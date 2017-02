De Roon laat Tottenham ontsnappen en verliest met Middlesbrough

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond optimaal geprofiteerd van de nederlagen van concurrenten Arsenal en Liverpool eerder op de dag. Het team van Mauricio Pochettino was op het eigen White Hart Lane met 1-0 te sterk voor Middlesbrough en lijkt nu de voornaamste uitdager van koploper Chelsea, dat nog altijd een voorsprong van negen punten heeft op de Londense rivaal.

Na een speldenprikje van Álvaro Negredo namen the Spurs het initiatief al snel over voor eigen publiek. Tottenham won zijn laatste negen thuiswedstrijden in alle competities en kreeg na een klein half uur spelen een goede mogelijkheid om de score te openen. Christian Eriksen schilderde het leder op het hoofd van Toby Alderweireld, maar de kopbal van de centrale verdediger teisterde de lat.

Vlak daarvoor was Heung-Min Son op Víctor Valdés gestuit en schoot Dele Alli in het zijnet, maar de thuisploeg slaagde er in de eerste helft niet in een opening te creëren in de hechte defensie van Middlesbrough. De manschappen van Aitor Karanka, die in zijn basiselftal als gewoonlijk een plekje had gereserveerd voor Marten de Roon, leunden achterover en kwamen op slag van rust nog wel goed weg toen Harry Kane eerst een grote kopkans om zeep hielp en even later werd teruggefloten vanwege buitenspel.

Na rust hield de druk van Tottenham richting het doel van de bezoekers aan en werd de formatie van Pochettino alsnog beloond voor zijn aanvalsdrift. Son werd op het uur gehaakt door Bernardo Espinosa, waarna Kane vanaf de strafschopstip voor de 1-0 zorgde. Amper een minuut later kreeg Eriksen de kans om het treffen vroegtijdig te beslissen, maar het schot van de Deense spelmaker werd gekeerd door Valdés. Ook Alli en Son toonden zich ondernemend in het tweede bedrijf, maar doordat hun pogingen evenmin doel troffen, werd Boro in leven gehouden.

Middlesbrough maakte in aanvallend opzicht een bijzonder povere indruk, maar kreeg in de blessuretijd toch nog een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. De Roon werd in stelling gebracht door Negredo, maar de poging van de Nederlander scheerde voorbij het doel van Hugo Lloris, waardoor Tottenham uiteindelijk met minimaal verschil zegevierde.