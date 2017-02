Schitterende actie van Dembélé leidt Dortmund langs RB Leipzig

RB Leipzig heeft zaterdagavond niet kunnen profiteren van de halve misstap van koploper Bayern München tegen Schalke 04 (1-1). De nummer twee van de Bundesliga ging op bezoek bij Borussia Dortmund onderuit, dankzij een heerlijk doelpunt van de gedeeld nummer drie: 1-0. Het team van Thomas Tuchel heeft nu acht punten minder dan de concurrent uit Leipzig en een achterstand van twaalf punten op Bayern.

De eerste helft in Dortmund stond bol van tactiek. De ploeg van Tuchel was ietwat beter dan het bezoek uit Leipzig en de 1-0 voorsprong in de rust was dan ook verdiend. De openingstreffer, tien minuten voor rust, mocht er zeker zijn. Ousmane Dembélé snelde voorbij zowel Marvin Compper als Willi Orban en gaf Aubameyang vervolgens een niet te missen kopkans: 1-0. RB Leipig, dat niet met zijn sterkste elf kon aantreden, kon in offensief opzicht weinig uitrichten tegen die Borussen.

In de tweede helft legde RB Leipzig wat meer risico in zijn spel, maar tot echte grote kansen kwam het team van Ralph Hasenhüttl niet. Dortmund sprong tegelijkertijd slordig met de geboden ruimte om en liet na om de voordelige marge te vergroten. Tot aan de slotseconden was het de vraag of de 1-1 óf de 2-0 zou vallen, mede omdat Marco Reus twee grote kansen liet liggen. Uiteindelijk gaf de rake kopbal van Aubameyang de doorslag.