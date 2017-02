Fernando Torres zorgt voor klassenverschil in Madrileense derby

Atlético Madrid heeft zich zaterdagavond hersteld van de matige resultaten van de voorbije weken. Na een reeks van vier officiële duels zonder zege werd streekgenoot Leganés puntloos naar huis gestuurd: 2-0. Fernando Torres nam in het Vicente Calderón beide doelpunten voor zijn rekening. Door de zege komt Atlético op drie punten van nummer drie Sevilla, dat zondagmiddag in eigen huis tegen Villarreal aantreedt.

Het team van Diego Simeone ging in de eerste helft van meer naar minder. Torres speelde een hoofdrol in de eerste 45 minuten. Na een duidelijke charge van Dimitrios Siovas op de aanvaller mocht Antoine Griezmann vanaf elf meter aanleggen. De Fransman zag zijn inzet gekeerd worden door Iago Herrerín, maar de rebound was voor el Niño. Leganés werd sterker naarmate het rustsignaal naderde, maar het team van trainer Asier Garitano was niet bepaald gelukkig in de afwerking.

Atlético gooide zes minuten na de onderbreking het duel op slot. Na een heerlijke pass van Ángel Correa, de vervanger van Sául Ñiguez, wipte Torres het leer over de uitkomende Herrerín: 2-0. Leganés was vervolgens nog dicht bij een aansluitingstreffer, via twee van richting veranderde schoten, maar het scorebord kwam niet voor een derde keer in beweging.