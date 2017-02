Liverpool evenaart dieptepunt uit 1954: ‘Dit slaat nergens op’

Liverpool is dramatisch begonnen aan het kalenderjaar 2017. Het team van Jürgen Klopp boekte slechts één zege in de eerste tien officiële wedstrijden: alleen Plymouth Argyle werd geklopt in de FA Cup (0-1). De eerste vijf competitieduels leverden voor het eerst sinds 1954 geen overwinning op. Zaterdag gingen the Reds met 2-0 onderuit bij Hull City in de Premier League en Klopp is geschrokken van zijn ploeg.

Het openingsdoelpunt kwam voort uit een fout van doelman Simon Mignolet, maar volgens Klopp liet de hele ploeg het afweten. "Dit was overduidelijk niet goed genoeg. De eerste helft zeker niet", zegt de Duitser. "We gaven de doelpunten makkelijk weg en ons optreden was niet op het vereiste niveau. Het slaat nergens op dat we zo spelen. Als we ons spel uit de tweede helft de hele wedstrijd zouden tonen, dan is geen enkel team tegen ons opgewassen. Maar we moeten wakker worden, want dit was onacceptabel."

Liverpool staat vierde in de competitie, met een achterstand van dertien punten op koploper Chelsea. "Er gaat veel door mijn hoofd, maar ik kan nog niet alles hardop uitspreken", geeft Klopp aan. De trainer en zijn ploeg moeten 'echt nagaan wat er is gebeurd'. "We hadden veel balbezit, maar wat heb je daaraan? Dat is alleen nuttig als je er iets mee creëert. We hadden hogere verwachtingen. We moeten de kritiek aanhoren, erover nadenken en een passend antwoord vinden."