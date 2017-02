‘Contract van achttien miljoen euro in China lonkt voor spelmaker van Juve’

Hernanes lijkt de volgende topspeler te gaan worden die het Europese continent achter zich laat voor een lucratief avontuur in China. Diverse Italiaanse media claimen zaterdag dat de middenvelder van Juventus dicht is bij een overgang naar Hebei China Fortune, dat de Braziliaan een tweejarig contract ter waarde van achttien miljoen euro in het vooruitzicht zou hebben gesteld.

Hernanes is niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League en ontbreekt tevens in de wedstrijdselectie van trainer Massimiliano Allegri voor de topper van zondagavond tegen Internazionale. Hebei zou circa tien miljoen euro over hebben voor de 31-jarige spelmaker, wiens contract bij Juventus nog anderhalf jaar doorloopt. Hij kwam in 2015 over van Internazionale, maar slaagde er nimmer in tot een vaste waarde uit te groeien.

Bij Hebei lonkt voor Hernanes een samenwerking met Manuel Pellegrini, terwijl ook onder meer Ezequiel Lavezzi, Gervinho en Stéphane M'Bia hun geld verdienen bij de club uit de Chinese Super League. De transferperiode in het Oost-Aziatische land sluit eind februari.