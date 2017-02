Wenger woest na doelpunt van Chelsea: ‘Hij wist de uitslag niet eens’

Chelsea boekte zaterdag een overtuigende 3-1 zege op Arsenal, maar het openingsdoelpunt had volgens Arsène Wenger nooit mogen tellen. Marcos Alonso beukte Hector Bellerín opzij in het strafschopgebied en kopte vervolgens raak. De back van Arsenal kreeg een elleboog in zijn gezicht en moest zich laten vervangen.

Wenger vindt dat Martin Atkinson zijn pupil in bescherming had moeten nemen. "Dat was een honderd procent overtreding. Hij werd knock-out geslagen. Hij wist de uitslag van de wedstrijd niet eens en het doelpunt heeft hij ook niet meegekregen", vertelt de oefenmeester van Arsenal na afloop op de persconferentie. "Ik moest hem wel wisselen, want het was een hoofdblessure."

Volgens Wenger grijpen scheidsrechters tegenwoordig strenger in bij tackles op het gras, maar zien ze elleboogstoten vaker tussen de vingers. "Dat heb ik niet alleen vandaag gezien, maar in heel veel wedstrijden. En dat terwijl het hoofd gevaarlijker is dan de benen", benadrukt de Fransman. Collega Antonio Conte van Chelsea is van mening dat Atkinson wel de juiste beslissing nam.

"In deze competitie is dat altijd een doelpunt", zegt de Italiaanse succestrainer. "Het spijt me, maar ik kan het niet aanhoren dat dit een overtreding zou zijn in Engeland. Alonso sprong hoger dan Bellerín en scoorde. Het verrast me om dit in Engeland te horen. Dit hoor je misschien in Italië. Ik snap de reactie van Wenger, want het is vervelend als het jou overkomt. Maar ik vond het een juiste beslissing."