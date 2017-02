Liverpool wint opnieuw niet; Everton zegeviert in wedstrijd met negen goals

Liverpool is er zaterdagmiddag, verspreid over alle competities, voor de vierde wedstrijd op rij niet in geslaagd om te winnen. The Reds hadden op bezoek bij degradatiekandidaat Hull City wel verreweg het meeste van de bal, maar slaagden er niet om dat veldoverwicht om te zetten in een doelpunt. Een verrassende 2-0 nederlaag was het resultaat. Ronald Koeman deed met Everton goede zaken: dankzij onder meer vier treffers van Romelu Lukaku staan the Toffees nog maar twee punten onder nummer zes Manchester United.

Hull City - Liverpool 2-0

De beste mogelijkheid van de eerste helft voor de bezoekers kwam na iets meer dan twintig minuten spelen, toen Eldin Jakupovic een bal van Roberto Firmino niet goed weg kreeg en Philippe Coutinho maar net naast schoot. Waar de doelman van the Tigers uiteindelijk opgelucht kon ademhalen, had Simon Mignolet vlak voor rust minder geluk: de Belg verwerkte een kopbal van Harry Maguire niet optimaal, waarna Alfred N’Diaye simpel binnen kon tikken.

Liverpool begon zonder ook maar een schot tussen de palen te hebben gelost aan de tweede helft en had in de eerste fase na het fluitsignaal maar liefst tachtig procent van het balbezit. Goede kansen waren echter niet besteed aan Sadio Mané, Adam Lallana en Coutinho, waardoor the Reds nog steeds op achterstand het laatste kwartier in gingen. Everton-huurling Oumar Niasse velde vervolgens definitief het oordeel, toen hij na een knappe solo Mignolet met een schot door het midden passeerde.

Everton - AFC Bournemouth 6-3

Voor Everton was er halverwege de wedstrijd tegen the Cherries met een 3-0 voorsprong geen vuiltje aan de lucht. Na één minuut spelen tekende Lukaku met een knappe bal in de linkerhoek al voor de openingstreffer, waarna the Toffees binnen het halve uur nog verder afstand namen. James McCarthy verdubbelde de voorsprong uit de rebound en Lukaku tekende vijf minuten later na een fout in de verdediging van de bezoekers voor zijn tweede treffer van de middag.

Wat een comfortabele tweede helft had moeten worden voor de thuisploeg, liep toch nog uit op een penibele affaire. Na de 3-1 van Joshua King met nog een half uur te gaan leek er voor de mannen van Koeman nog niet zoveel aan de hand, maar de bezoekers kwamen via opnieuw King twintig minuten voor tijd weer helemaal terug in de wedstrijd. Via tweemaal Lukaku liep Everton echter weer uit, voordat Harry Arter de marge weer verkleinde tot twee doelpunten. Het slotakkoord was voor Ross Barkley: de Engelsman schoot diep in de blessuretijd de 6-3 binnen.

Crystal Palace - Sunderland 0-4

Patrick van Aanholt zal zich voorafgaande aan de degradatiekraker tegen the Black Cats vast een andere voorstelling hebben gemaakt van het bezoek van zijn oude werkgever. Sunderland kwam via Lamine Koné al na tien minuten spelen op 0-1 en haalde in de paar minuten voor rust vervolgens keihard uit. Didier Ndong maakte er met een knap schot van buiten de zestien 2-0 van en Jermain Defoe zorgde ervoor dat zijn ploeg met 4-0 de rust in ging: eerst maakte de Engelsman er op aangeven van Adnan Januzaj 3-0 van en diep in de blessuretijd passeerde hij Wayne Hennessey opnieuw met een knap schot in de rechterhoek. In het tweede bedrijf kreeg Christian Benteke nog twee aardige kansen om de eer te redden. Zijn inzetten troffen echter geen doel.



Southampton - West Ham United 1-3

Southampton leek nog wel zo’n mooie middag tegemoet te gaan, want Manolo Gabbiadini opende al na twaalf minuten de score door na een pass van Jay Rodriguez kiezelhard binnen te schieten. Het was het vierhonderdste doelpunt van een Italiaan in de hoogste afdeling van Engeland. Southampton kon die voorsprong echter niet vasthouden en incasseerde nog voor de pauze twee treffers: Andy Carroll schoof de gelijkmaker binnen en Pedro Obiang knalde in het slot van de eerste helft van afstand raak. Mark Noble verdubbelde de marge na de pauze en stelde daarmee de drie punten voor West Ham veilig.