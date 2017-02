Bayern morst na kiezelharde vrije trap; Bazoer stelt debuut uit

Bayern München heeft na zeven zeges op rij weer eens punten laten liggen in de Bundesliga. Der Rekordmeister bleef zaterdagmiddag tegen Schalke 04 steken op een 1-1 gelijkspel, maar gaat nog wel met 46 punten aan de leiding. Nummer twee RB Leipzig heeft vier punten minder en komt nog in actie. TSG Hoffenheim won met 4-0 van FSV Mainz en is de nieuwe nummer drie.

Bayern München - Schalke 04 1-1

Met Arjen Robben in de basis kwam de thuisploeg door een prachtige stift van Robert Lewandowski al vroeg op voorsprong, maar Schalke knokte zich snel terug en kwam via een vrije trap van Naldo langszij. Beide partijen kregen in het restant een goede kans om op voorsprong te komen, maar Guido Burgstaller en Lewandowski troffen de lat. In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van de bezoekers: een schot van Nabil Bentaleb belandde via Daniel Caligiuri in het doel, maar laatstgenoemde stond buitenspel en derhalve ging het feest niet door. Bayern bleef het meeste balbezit houden, maar slaagde er niet in om nog eens te scoren, hoewel Javi Martínez nog wel een uitgelezen mogelijkheid kreeg. Klaas-Jan Huntelaar zat vanwege een blessure niet in de selectie.

FC Köln - VfL Wolfsburg 1-0

Köln en Wolfsburg speelden in de eerste helft niet veel grote kansen bij elkaar, al kwam de beter spelende thuisploeg het dichtst bij het doelpunt. Marco Höger en de bedrijvige Yuya Osako mikten bijvoorbeeld naast. Wolfsburg, met Jeffrey Bruma in de basis en Riechedly Bazoer negentig minuten op de bank, beperkte zich tot de counter en wred niet gevaarlijk. In de tweede helft was Köln opnieuw de bovenliggende partij, maar ditmaal kreeg het bezoek de beste kansen. Maximilian Arnold had het vizier echter niet op scherp staan. Anthony Modeste brak na 81 minuten uiteindelijk de ban, want de aanvaller benutte een strafschop: 1-0.

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 4-0

De in de zomer naar Bayern München vertrekkende Sebastian Rudy liet na vijf minuten spelen alweer zijn waarde zien voor de verrassende nummer drie van de Bundesliga. De middenvelder stuurde Mark Uth met een goede pass weg, waarna de oud-spits van sc Heerenveen en Heracles Almelo de bal knap langs Jonas Lössl knalde. Mainz speelde daarna aardig mee, maar slaagde er, overigens net als de thuisploeg, nauwelijks in om gevaarlijk te worden. In de laatste tien minuten liep Hoffenheim toch nog verder uit: Marco Terrazzino kopte uit een rebound de 2-0 binnen en Ádám Szalai schoot met een knappe volley de derde van de middag tegen de touwen. De Hongaar was ook verantwoordelijk voor de 4-0, toen hij een voorzet van Nadiem Amirir hard binnen kopte.

Hertha BSC - FC Ingolstadt 04 1-0

Hertha kon na een minuut spelen al achterover gaan hangen, nadat Salomon Kalou Genki Haraguchi bediende en de Japanner de bal in de rechterhoek knalde voor de snelste Bundesliga-treffer van het huidige seizoen. De Berlijners lieten Ingolstadt vervolgens komen en sloegen na bijna een half uur spelen nogmaals toe, toen een poging van Peter Pekarik net gekeerd kon worden door Martin Hanssen. Die Schanzer kregen met nog 25 minuten te spelen hun beste kans van de wedstrijd. Dario Lezcano zag zijn kopbal uit een vrije trap echter net over de lat scheren.