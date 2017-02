Voormalig PSV’er knokt zich terug: ‘Ik liet mijn kop soms hangen’

Peter van Ooijen maakte in augustus 2012 zijn debuut in het eerste elftal van PSV en hoopte daarna nog vele wedstrijden voor de Eindhovenaren te spelen, maar er kwamen er nog maar zes bij. De middenvelder brak nooit helemaal door bij PSV en komt tegenwoordig uit voor Heracles Almelo.

Van Ooijen staat inmiddels op 42 wedstrijden in dienst van de Heraclieden, maar is lang niet altijd zeker van een basisplaats. Vorige week zaterdag mocht hij wel starten tegen nota bene PSV. “Ik heb het niet makkelijk gevonden om zo lang op de bank te zitten. Ik liet mijn kop soms hangen, gaf niet elke dag honderd procent en was weleens kwaad dat ik niet speelde”, zegt hij in een interview met TC Tubantia.

“Als je een jaar lang niet veel speelt, wordt het op een gegeven moment echt moeilijk. Maar ik heb in de winterstop een omslag gemaakt. Ik ben positief gaan denken en hard gaan trainen. Dit voelt veel beter”, besluit van Ooijen, die eerder ook nog uitkwam voor Go Ahead Eagles. Hij heeft bij Heracles nog een contract tot het einde van het seizoen, maar dat kan door een optie met een jaar verlengd worden.