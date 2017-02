Overtuigend Chelsea maakt korte metten met Arsenal

Chelsea heeft zonder problemen afgerekend met Arsenal. The Blues kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong en wonnen uiteindelijk met 3-1 van de nummer drie van de Premier League. Chelsea staat nu zelf met 59 punten na 24 speelronden op de eerste plaats in het klassement.

Chelsea verloor sinds oktober 2011 (Arsenal, 3-5) geen thuiswedstrijd meer waarin men bij rust aan de leiding ging en zette die serie zaterdagmiddag dus voort, want Marcos Alonso had na dertien minuten voor de 1-0 ruststand gezorgd. De verdediger kopte raak nadat Diego Costa met een kopbal de lat had geraakt, al had de treffer vanwege een vermeende overtreding op Hector Bellerín misschien wel afgekeurd moeten worden. Bellerín moest zich vanwege een blessure laten vervangen door Gabriel Paulista en na de openingstreffer kwam Arsenal er nog maar zelden uit, in tegenstelling tot in de eerste tien minuten.

De formatie van Arsène Wenger liet daarin namelijk veel aanvalslust zien en werd via onder anderen Alex Iwobi gevaarlijk, maar na de 1-0 dicteerde Chelsea het spel. Toch zou Arsenal nog twee keer opduiken voor het vijandelijke doel: Thibaut Courtois tikte de bal weg na een kopbal van Gabriel en de Belg had ook een antwoord op een schot van Mesut Özil. In de tweede helft maakte Chelsea al gauw duidelijk dat men de baas wilde blijven op Stamford Bridge en dat bleef men ook, want na 53 minuten maakte Eden Hazard er 2-0 van. De aanvaller stak het halve veld over, kapte twee tegenstanders uit en schoot raak.

Antonio Conte was aan de zijlijn door het dolle heen en besefte dat de drie punten eigenlijk wel binnen waren, want ook met onder anderen Olivier Giroud binnen de lijnen slaagde Arsenal er niet in om het nog écht spannend te maken. Cesc Fàbregas maakte er na 85 minuten 3-0 van, want de middenvelder, die na 84 minuten was ingevallen voor de uitblinkende Hazard, scoorde met een boogbal na een foute trap van doelman Petr Cech en besloot uit respect voor zijn voormalige werkgever niet te juichen. Giroud deed hierna nog wat terug, maar die treffer was er slechts voor de statistieken.