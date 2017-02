Scamacca: ‘Het voetbal in Nederland is heel anders’

Gianluca Scamacca maakte onlangs de overstap naar Sassuolo en had zich heel wat anders van zijn avontuur bij PSV voorgesteld. De aanvaller ruilde AS Roma in de winter van 2015 in voor de Eindhovenaren, maar wist zijn debuut in het eerste elftal nooit te maken. Hij hoopt nu bij Sassuolo wél te slagen.

“Het voetbal in Nederland is heel anders. Er zijn geen echte tactieken, het is vooral technisch en aanvallend, zonder druk. Zelfs de trainingen zijn heel anders, want daar werken alle spelers met de bal. Ik ben er wel volwassen geworden. Ik sprak enkel Italiaans en spreek nu drie talen”, aldus de achttienjarige Scamacca tijdens zijn presentatie.

De international van Italië Onder-18, die Sassuolo naar verluidt zes ton kostte, hoefde niet lang na te denken toen hij terug kon keren naar zijn vaderland. “Toen Sassuolo belde, zei ik meteen ‘ja’. Ik vind deze club mooi omdat men zich hier focust op goed voetbal en op eigen talent.” Scamacca hoopt in mei zijn debuut in de Serie A te maken.