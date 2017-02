Martins Indi staat voor transfer: ‘De club gaat zijn best voor hem doen’

Mark Hughes hoopt dat Bruno Martins Indi ook na de zomer voor Stoke City speelt. The Potters huren de centrale verdediger van FC Porto en de manager is erg tevreden over de ontwikkeling die de 24-jarige linkspoot doormaakt.

De 31-voudig international van het Nederlands elftal speelde tot dusverre 22 wedstrijden voor Stoke en daarin kwam hij tot één doelpunt. “Ik denk dat er aan het einde van het seizoen gesproken zal worden. Bruno heeft zelf gezegd dat alle partijen het eens moeten worden. Wij zijn een partij en dan heb je ook nog de andere club en de speler zelf.”

“Het is duidelijk dat Martins Indi het goed heeft gedaan en dat we tevreden over hem zijn. Het is ook duidelijk dat we de transfer willen afronden, als dat mogelijk is, en ik ben er ook van overtuigd dat de club zijn best gaat doen om het te realiseren”, besluit Hughes. Martins Indi neemt het zaterdag met Stoke op tegen West Bromwich Albion.