‘Ik vind dat ik het wel verdien dat FC Twente die optie op mij licht’

Dylan Seys hoopt bij FC Twente te blijven. De twintigjarige linksbuiten wordt gehuurd van Club Brugge en de club uit Enschede kan hem door een optie tot koop definitief vastleggen. Seys hoopt dat er van die optie gebruik wordt gemaakt.

“Ik werk hard voor het team en we creëren soms kansen via mijn persoon. Ik vind dat ik het wel verdien dat die optie tot koop gelicht wordt, maar als dat niet gebeurt, ga ik daar succesvol mee om”, aldus de Belg in een interview voor de camera van FC Twente TV.

Seys kwam tot dusverre tot één doelpunt en twee assists in elf officiële wedstrijden en daar is hij niet tevreden over. Hij benadrukt echter dat hij ‘eigenlijk nooit direct tevreden’ is: “In het begin was het nog even zoeken, maar elke week komt het beter in orde.” Seys’ contract in Brugge loopt nog tot medio 2018 door.