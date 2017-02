Heerenveen laat Zweeds international gaan: ‘Ik ben blij met deze kans’

Simon Thern maakt het seizoen af bij AIK. De 24-jarige middenvelder kwam in de eerste seizoenshelft tot slechts 41 minuten in de Eredivisie en daarom heeft sc Heerenveen besloten om hem te verhuren aan de club uit Solna.

“We denken dat dit op dit moment de beste oplossing is om aan spelen toe te komen. Simon kende een goede beginperiode, maar na zijn blessure kwam hij niet of nauwelijks aan spelen toe omdat het team zich doorontwikkelde. We hopen dat hij in Zweden weer volledig aan spelen toe komt, zodat wij in januari Simon weer kunnen verwelkomen. We wensen hem uiteraard veel succes”, aldus technisch manager Gerry Hamstra.

Tern maakte zijn eerste stappen in het betaald voetbal bij IFK Värnamo en kwam later nog uit voor Helsingborgs IF en Malmö IFF, alvorens de tweevoudig international van Zweden in de winter van 2015 naar Heerenveen vertrok. Hij keert nu dus terug naar zijn vaderland. “Ik ben erg blij dat AIK mij deze kans geeft. Ik kijk uit naar een mooi seizoen en hoop dat ik mijn kwaliteiten op en buiten het voetbalveld kan tonen om AIK aan het kampioenschap te helpen. Ik ga ervoor”, aldus Thern op de website van zijn tijdelijke werkgever.