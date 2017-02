Nederlander is weer transfervrij: ‘Hij is geplaagd door veel blessureleed’

Jeroen Veldmate heeft zijn contract bij Viborg FF laten ontbinden. De 28-jarige centrale verdediger speelde in eigen land voor FC Groningen, Helmond Sport, Sparta Rotterdam en Heracles Almelo en vertrok in de zomer van 2015 naar Denemarken.

Veldmate, die nog een contract tot het einde van het seizoen had, kwam in dienst van Viborg tot één doelpunt en twee assists in veertien officiële wedstrijden. “Jeroen heeft de wil om in Nederland te zijn. We hebben constructieve gesprekken met hem gevoerd en hebben in onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen”, aldus directeur Morten Jensen.

“Jeroen heeft zich altijd professioneel opgesteld, maar is geplaagd door veel blessureleed. We wensen hem alle goeds bij zijn uitdagingen in de toekomst”, besluit Jensen. Het is onduidelijk of Veldmate, die al even in Nederland aan zijn herstel werkte, al een aanbieding van een club uit de Eredivisie of de Jupiler League heeft ontvangen.