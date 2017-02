‘Ik heb wel eens een hele nacht alleen maar naar beelden van Pirlo gekeken’

Kamohelo Mokotjo is geen doorsnee voetballer. Hij verschijnt vrijwel nooit voor de camera, blijft uit de schijnwerpers, kijkt zelf amper naar voetbalwedstrijden en is niet in het krachthonk te vinden. De Zuid-Afrikaan leest graag boeken van filosoof Paulo Coelho en ziet Andrea Pirlo als voorbeeld.

“Ik weet dat veel mensen in het voetbal het niet leuk vinden dat ik dit ga zeggen, maar ik geloof niet zo in krachttraining", zegt de 25-jarige middenvelder van FC Twente in gesprek met TC/Tubantia. "Natuurlijk hoort een fit lichaam erbij, maar 95 procent van je prestaties op het veld worden in mijn beleving bepaald in het hoofd. Als de geest rustig is en in balans, maak je de juiste keuzes, ook in het veld.”

In zijn vrije tijd pakt Mokotjo er graag een boek bij. Voetbal kijkt hij nauwelijks. “Bij mij thuis staat altijd CNN op. Als ik al voetbal kijk, dan doe ik dat om het spel te analyseren en om een mooie wedstrijd te zien”, aldus Mokotjo. “Ik heb wel eens een hele nacht alleen maar naar beelden van Pirlo gekeken, omdat ik van hem kan leren. Pirlo is mijn voorbeeld. Zijn biografie is indrukwekkend.”