‘Ik weet dat de rest een hekel aan me heeft omdat ik een irritante speler ben’

De Derby d’Italia staat zondagavond op het programma, een felle strijd tussen Juventus en Internazionale. In aanloop naar het duel tussen twee rivalen stookt Italiaans international Giorgio Chiellini het vuurtje wat op. De bikkelharde mandekker blijkt over een goede dosis zelfkennis te beschikken en zegt nooit voor de rivaal uit Milana te kunnen spelen.

“Dat is iets waar je niet eens over mag praten”, zegt Chiellini in gesprek met La Stampa. “De fans van Juve houden van me omdat zij zien dat ik iemand ben die altijd alles geeft en Juventus zelf zie als familie. Ik weet dat de tegenstanders een hekel aan me hebben omdat ik een irritante speler ben, dat weet ik maar al te goed. Leo (Leonardo Bonucci, red.) kan er ook wat van, hij is me wat dat betreft voorbij.”

Chiellini beseft dat het een lastige avond wordt tegen de ploeg van trainer Stefano Pioli. “Inter lijkt er weer bovenop te zijn en ik kan niet ontkennen dat ze een ploeg hebben die voor de Scudetto moet gaan. Dat hebben ze de laatste maanden onder Pioli bewezen.”